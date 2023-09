INVITÉ RTL - Suicide de Nicolas : "Faisons en sorte que ce type de lettre ne soit plus jamais envoyée", dit Olivier Véran

Nicolas, adolescent de 15 ans, s'est donné la mort, dans sa chambre, dans les Yvelines le 5 septembre dernier. Ses parents avaient prévenu l'académie de Versailles que leur fils était harcelé. La réponse de l'institution, dévoilée par BFM le 16 septembre dernier, a choqué. Elle évoquait un "harcèlement supposé", reprochant aux parents d'avoir tenu des propos et des comportements inacceptables envers les personnels de l'Éducation nationale. Pire, le rectorat n'a pas hésité à menacer la famille de... déposer plainte.

"Nous avons tous honte du courrier qui a été envoyé", a estimé Olivier Véran, dimanche 17 septembre lors du Grand Jury RTL-Le Figaro-M6. "Personne ne peut rester de marbre face à une lettre pareille", poursuit le porte-parole du gouvernement qui estime que "c'est aussi une page que nous tournons dans l'histoire administrative de notre pays. (...) Croyons en la détermination de chacun à faire en sorte que ce type de lettre ne soit plus jamais envoyée à la moindre famille". Olivier Véran a également annoncé que la rectrice en question "n'est plus en poste à l'heure actuelle."



Une enquête administrative a été lancée au lendemain du suicide de Nicolas en parallèle de l'enquête ouverte par le parquet de Versailles pour "recherche des causes de la mort". Par ailleurs, Gabriel Attal a annoncé le 16 septembre dernier le lancement d'un "audit dans l'ensemble des rectorats sur toutes les situations de harcèlement qui ont été signalées jusqu'aux rectorats l'année passée."

Pour rappel, le harcèlement scolaire est reconnu, depuis mars 2022, comme étant un délit, pouvant être puni de 10 années de prison.