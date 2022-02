Guerre en Ukraine : quels sont les avoirs de Poutine que l’UE veut geler ?

L'Union européenne a décidé de sanctionner Vladimir Poutine ainsi que son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavarov, en gelant leurs avoirs en Europe. Une lourde sanction qui fait suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Le président russe a même été accusé de se comporter "comme un nazi" par le porte-parole du chef de la diplomatie de l'Union européenne. Mais la fortune de Vladimir Poutine est difficile à estimer. Même après plusieurs années d'enquêtes, le magazine Forbes a réussi à recentrer trois théories.

Le modèle Khodorkovsky est la première théorie. Mikhaïl Khodorkovski est un milliardaire russe. En 2003, il est arrêté et mis en prison pour fraude fiscale. Ses avoirs sont gelés et son entreprise, bien qu'elle fournisse 17% de la production pétrolière du pays à l'époque, est dissoute. Selon Bill Bower, un financier américain, Vladimir Poutine serait à l'origine de l'emprisonnement de Khodorkovsky et aurait confisqué une partie de sa fortune pour son usage personnel. Après ça, le chef du Kremlin aurait passé un marché avec les hommes les plus riches de Russie, leur imposant de leur donner la moitié de leur fortune s'ils ne voulaient pas subir le même sort que Khodorkovsky. Selon Bill Bower, la fortune de Vladimir Poutine s'élèverait alors à 200 milliards de dollars.

Le modèle mafieux est la deuxième théorie qui expliquerait la fortune du président russe. Ce dernier aurait attribué des parts de marché publics et/ou des entreprises à ses proches, qui lui versaient, en contrepartie, des pots-de-vin en espèce ou des participations dans les entreprises. Selon cette théorie, Vladimir Poutine aurait entre 100 et 130 milliards de dollars en sa possession.

La dernière théorie est celle de l'esbroufe. Selon elle, le chef du Kremlin n'aurait en fait pas de grande fortune et se servirait uniquement de ses privilèges dus à sa fonction. Vladimir Poutine ferait croire qu'il est une des personnes les plus riches du monde, car qui dit argent dit pouvoir. Et les déclarations officielles du Kremlin viennent appuyer cette théorie : en 2020, il n'aurait déclaré que 140.000 dollars. On est loin des centaines de milliards imaginés. Poutine ne déclarerait posséder que trois voitures, une remorque, un appartement de 74 mètres carrés et un garage de 18,5 mètres carrés. Il n'y a donc aucune trace de son impressionnante collection de montres de luxe, ni du "Palais Poutine", dont l'existence a été révélée par l'opposant russe, Alexeï Navalny qui est toujours emprisonné.

Vladimir Poutine semble être une des personnes les plus riches du monde, même si le montant de sa fortune personnelle est bien gardée, ainsi que ses différents avoirs dans le monde.