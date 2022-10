Guerre en Ukraine : "C'était de la survie", témoigne Oksana qui a vécu quatre mois dans sa cave

Dans le petit village de Lioubi-Mivka, libéré par l'armée ukrainienne, les habitants restent sous le choc après 7 mois d'occupation. La pièce est humide, exiguë. On tient à peine debout. "C'est là que je dormais", explique Oksana, la soixantaine, en présentant sa cave, située dans son jardin et servant initialement à conserver les légumes.

Elle s'en est servie comme abri pendant les bombardements. "J'y ai passé toutes les nuits durant quatre mois. C'était terrifiant. On entendait toutes les explosions et je me demandais 'Si ma maison est touchée, est-ce que je survivrais sous les décombres ?'", raconte-t-elle.

Dans le village de Lioubi-Mivka, situé sur le front de la guerre durant des mois, les combats ont été rudes. "C'était vraiment horrible ce que l'on a vécu ici. Je ne souhaite cela à personne. Les deux derniers mois, nous avons vécu sous les bombardements permanents. C'était de la survie", dit-elle. Oksana a survécu, mais elle doit maintenant affronter l'absence d'eau et d'électricité. Tous les réseaux ont été détruits. Alors, en attendant, elle survit avec le bois et la nourriture qu'elle a stockés ces derniers mois.

Son matelas installé sous ces conserves Crédit : Emilie Baujard

