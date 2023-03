Guerre en Ukraine : que change le recours des russes aux missiles hypersoniques ?

Au moins six morts, c'est le bilan des frappes russes qui ont touché de nombreuses régions ukrainiennes ce jeudi matin. Une pluie de missiles que Moscou assume, revendiquant des frappes massives qualifiées de représailles à une incursion sur son territoire de soit-disant saboteurs. Au nom de cette riposte, Moscou a même utilisé six missiles hypersoniques. Que change l'utilisation de ces engins très meurtriers et jusque-là rarement utilisés ?

Ces armes sont redoutables, pas seulement parce qu'elles sont plus rapides mais surtout parce qu'elles sont manœuvrables jusqu'au point d'impact. La Russie est en pointe dans ce type de missile, c'est d'ailleurs le premier pays à les avoir développés, et le premier à les avoir utilisés sur un théâtre d'opération : en l'occurrence l'Ukraine. Les frappes d'aujourd'hui permettent donc à Vladimir Poutine de rappeler à l'Occident l'étendue de son arsenal.

Selon Moscou, ces missiles sont impossibles à intercepter. Aucun d'entre eux n'a d'ailleurs pu être abattu par la défense anti-aérienne ukrainienne au cours de la nuit. On ne sait pas non plus quel système existant pourrait intercepter de tels engins. On parle des batteries américaines Patriot, mais rien n'a encore pu être prouvé.

Avec ces tirs de missiles hypersoniques, Vladimir Poutine veut donc faire peur, et montrer qu'il n'a pas encore abattu toutes ses cartes.

