Guerre en Ukraine : pour Macron, Poutine n'est pas "formellement" un dictateur

Invité sur le plateau de TF1 dans le cadre de l'émission La France face à la guerre, Emmanuel Macron a été interrogé sur sa relation avec Vladimir Poutine, qui a lancé ses forces armées à la conquête de l'Ukraine il y a près de vingt jours de cela. Le journaliste Gilles Bouleau lui demande s'il considère le président russe comme un dictateur.

"Formellement non mais de là où je suis, le plus important ce n'est pas que je le qualifie" a répondu le chef de l'État en course pour un second quinquennat. "J'essaye de protéger notre pays d'une escalade de la guerre, j'essaye de protéger nos valeurs qu'est la démocratie" a poursuivi le locataire de l'Élysée.

Emmanuel Macron affirme vouloir convaincre Vladimir Poutine de mettre fin au conflit, et "ce n'est pas en l'insultant ou en le qualifiant que je serais le plus efficace" conclut-il.