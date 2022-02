Alors que les combats s'intensifient en Ukraine, quatre jours après le début de l'offensive de l'armée russe dans le pays, le youtubeur Daniil le Russe a fait part de son émotion au micro RTL ce dimanche et a affirmé que "la majorité des Russes" étaient "tristes" de la guerre. Pour lui, Vladimir Poutine et son armée vont à l'encontre "de la pensée du peuple".

"Tous les artistes en Russie ont stoppé leur projet, j'ai des amis qui n'ont pas sorti leur album ou qui ont annulé leur spectacle. Personne ne peut en parler car tous les gens qui parlent de guerre ont des problèmes ou peuvent même se faire enfermer", a-t-il confié.

C'est pour cela que personne n'ose prendre la parole selon lui : "Je suis en stress, on en discute entre nous, que ce soit dans les familles russes, dans les magasins et partout, on est tous contre la guerre mais on veut que cela reste entre nous par peur de représailles", a expliqué le youtubeur.

Il faut dire qu'un bon nombre de manifestants anti-guerre en Russie se sont fait arrêter un peu partout dans les grandes villes du pays : "J'ai des amis qui se sont fait arrêter à Saint-Pétersbourg en manifestations et même à cause de tweet d'amour et de paix", a déploré Daniil le Russe. "Ici, on adore les Ukrainiens, on veut la paix, on ne veut pas que l'Ukraine fasse parti de la Russie, on veut que ce soit nos amis", a-t-il conclu.