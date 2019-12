publié le 17/12/2019 à 19:02

"On est toujours dans l'impasse", a expliqué Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, au sujet des négociations sur le projet de réforme des retraites. Le gouvernement ne veut pas transiger sur l'âge pivot, et le syndicat non plus : "On est extrêmement clair sur le fait qu'il n'y a pas d'âge d'équilibre".



Laurent Berger a évoqué, comme alternative à l'âge pivot, la hausse des cotisations patronales. "Puisque le patronat trouve parfait l'âge d'équilibre... pourquoi est-ce qu'on ne responsabilise pas plus les entreprises ?", a-t-il déclaré, soulignant que de nombreux seniors arrivaient à l'âge de la retraite sans emploi.



La CFDT, qui veut que les souhaite que toutes les questions soient sur la table. Que ce soit la hausse des cotisations patronales comme la question de l'utilisation des réserves.

Pour Laurent Berger, "l'âge d'équilibre existe déjà"

Indexer l'âge pivot sur la pénibilité du travail n'est pas une solution envisagée par le syndicaliste. En effet pour Laurent Berger la notion d'âge d'équilibre existe déjà, c'est celle qui implique un départ à la retraite à taux plein.



Malgré l'impasse dans ces négociations avec le gouvernement, le secrétaire général de la CFDT préconise une trêve jusqu'à début janvier : "Les citoyens ont besoin de vivre un moment d'apaisement et vivre les fêtes comme ils l'entendent. Faudrait pas faire ce cadeau-là à ceux qui, aujourd'hui, caricaturent les organisations syndicales comme étant des forces conservatrices". Avant donc de reprendre la mobilisation "avec grande détermination".