Réforme des retraites : Force ouvrière "en désaccord avec le système universel"

publié le 18/07/2019 à 10:05

Le haut commissaire Jean-Paul Delevoye présente ce jeudi matin ses recommandations pour une réforme du système des retraites. Le projet de loi n'est pas pour tout de suite puisqu'on attend un an de concertation. Dans le détail, l'âge légal de départ restera fixé à 62 ans, mais on pourrait voir apparaître un âge pivot, à 64 ans, avec un système de bonus malus.

Une idée loin de ravir Force ouvrière. "Nous sommes en désaccord depuis le début avec l'idée même d'un système universel", explique Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière.

"On nous l'avait présentée comme non destinée à réaliser à nouveau des économies, non destiné à toucher à l'âge de départ et on entend parler d'un âge pivot, d'un système de bonus-malus... En fait le système universel va absorber tous les régimes existants et surtout il va être une sorte de réforme paramétrique permanente entre les mains du gouvernement", s'indigne-t-il.

"À tout moment demain le gouvernement pourra agir sur la valeur du point à l'achat, comme sur la valeur du point au moment de la conversion en pension et agissant ainsi, il pourra jouer sur le niveau de la pension, et de fait vous inciter à travailler pour acquérir des points supplémentaires parce que votre retraite ne sera pas suffisante", souligne Yves Veyrier. "C'est l'âge de départ à la retraite qui est en ligne de mire", s'indigne-t-il.