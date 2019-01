et Marie-Pierre Haddad

Un face-à-face attendu. Comme le révélait Le Figaro, Guillaume Peltier, le porte-parole des Républicains affirme que "Laurent Wauquiez a annoncé qu’il se rendrait dans la Drome pour pouvoir échanger avec le président de la République et les élus présents".



À l'antenne de RTL, Guillaume Peltier explique qu'à travers cette démarche, le parti, présidé par Laurent Wauquiez "participe à ce grand débat dans un soucis d'apaisement de la société française". Contrairement "aux extrêmes qui incarnent le désordre et l'anarchie", ajoute-t-il. Cependant, "nous ne sommes dupes en rien de ce grand débat et davantage que des questions, nous attendons des réponses concrètes à la souffrance des Français", poursuit le porte-parole des Républicains.

Que va dire Laurent Wauquiez à Emmanuel Macron ? "La société française est fracturée et fragmentée. Emmanuel Macron est devenu le président des inégalités et de l'injustice. Il est temps d'y mettre fin (...) C'est le discours que tiendra Laurent Wauquiez", a répondu Guillaume Peltier.