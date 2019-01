et William Vuillez

publié le 20/01/2019 à 15:53

Anciennement premier ministre sous la présidence de Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin a rappelé, ce dimanche 20 janvier, dans Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, qu'il était "toujours au parti des Républicains" et "à jour au niveau des cotisations". Pourtant, l'ancien sénateur a déclaré que son départ du parti n'était "pas quelque chose d'impossible".



"J'attends la position des Républicains sur l'Europe. Je crois que les Républicains aujourd'hui n'ont pas achevé leur travail post-présidentiel. Dans mon engagement personnel, je pense que l'Europe est la question centrale", insiste l'ancien premier ministre. "Je vois qu'il y a plusieurs chapelle dans la maison des Républicains (...) Je serai avec les plus Européens. Ce que je souhaite, c'est la composition de la liste avec des gens qui incarnent le projet européen", poursuit-il.

Jean-Pierre Raffarin a affiché sa "sympathie" à l'égard d'Emmanuel Macron, dont il se sent plus proche sur le sujet de l'Europe. "Ce que je dis aujourd'hui, c'est que le projet européen d'Emmanuel Macron est un projet recevable et positif", dit-il. L'ex-locataire de Matignon s'est également dit favorable à "l'idée de coalition".