et Marie-Pierre Haddad

publié le 07/02/2019 à 09:05

Une lettre directement adressée aux Français ? Le 13 janvier dernier, Emmanuel Macron s'était adressé aux Français par le biais d'une lettre, afin de poser les bases et les contours du grand débat national.



Afin de toucher le plus de personnes possible, l'Élysée avait un temps envisagé de l'envoyer par courrier. Finalement, le projet est abandonné. "Je confirme qu'à ma connaissance, cette lettre ne sera pas postée physiquement, elle a été diffusée par plein de médias", explique Emmanuelle Wargon, co-animatrice du grand débat.

Elle ajoute : "On s'est posé deux questions, celle du prix et celle des délais. Ce grand débat est une opération qui aura une nouvelle phase à partir de mi-mars". Quelques semaines auparavant, Gérald Darmanin avait estimé le coût d'un envoi postal de la lettre du président entre 5 et 7 millions d'euros.