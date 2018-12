publié le 16/12/2018 à 18:37

Un nombre de manifestants divisé par deux (66.000), moins de blessés, d'interpellations et de voitures qui brûlent... Est-ce le début de la fin de la crise des "gilets jaunes" ? Pour en sortir il y avait eu eu les annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière et il va maintenant y avoir un débat national qui doit durer trois mois. Mais comment va-t-il s'organiser ?





Il reste du flou autour de cette concertation. Une première réunion a eu lieu vendredi à Matignon avec Chantal Jouannot, l'ancienne ministre, qui est désormais à la tête de la Commission nationale du débat public. Une nouvelle réunion est prévu ce lundi. L'idée générale est que tout le monde puisse donner son avis. Le dialogue sera organisé par les 36.000 communes du pays, même si il n'est pas obligatoire à mettre en place.

Les maires vont recevoir une sorte de "kit" avec un mode d'emploi qui contiendra les thèmes à aborder (transition écologique, impôts, service public...). Ce "kit" indiquera aussi comment faire remonter les avis des Français car, à l'Élysée comme à Matignon, tous les conseillers assurent que cette grande consultation servira vraiment à quelque chose.

À écouter également dans ce journal

Décès : Bernard Darty s'est éteint à l'âge de 84 ans. Il était, avec Nathan et Marcel déjà décédés, le dernier des trois frères fondateurs de la célèbre enseigne d'électroménager.



Hommage : 5 jours après l'attentat à Strasbourg, qui a fait 4 morts et 12 blessés, la capitale alsacienne a rendu un hommage émouvant ce dimanche 16 décembre aux victimes depuis la place Kléber.



Consommation : "Rattraper le retard". C'est la motivation de millions de français à moins de 10 jours de Noël. Acheter les cadeaux a souvent été impossible en raison du mouvement des "gilets jaunes". On s'est donc activé aujourd'hui, à Paris comme dans toutes les régions.