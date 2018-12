publié le 08/12/2018 à 11:17

Quelques jours avant l'acte 4 de la mobilisation des "gilets jaunes", Emmanuel Macron a appelé au calme et à la responsabilité. Le président de la République a invité les partis politiques et les syndicats à le suivre dans cette démarche.



Bruno Bonnell, député La République En Marche, était invité à l'antenne de RTL. "J'ai envie de vous parler ce matin comme un père et non pas comme un député. J'imagine un de mes ados, un étudiant ou une personne que je connais qui se retrouve au milieu du chaos (...) Il peut se passer un accident et avoir quelque chose de très grave", indique-t-il.

Selon l'élu, "le message des 'gilets jaunes' a été entendu. Il faut du débat mais pas du combat (...) J'ai toujours cru au dialogue, on peut se tromper. Qui ne s'est jamais trompé dans sa vie ? Je pense qu'on s'est trompé parce qu'on a voulu trop bien faire. On s'est peut-être trompé dans les décisions et les arbitrages et c'est le moment où il faut en parler".

Cependant, Bruno Bonnell explique que "ce n'est pas parce qu'on s'est trompé que l'on doit tomber dans le chaos".