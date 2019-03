publié le 10/03/2019 à 08:03

Malgré la baisse de la mobilisation des "gilets jaunes", le grand débat reste au cœur de l'actualité politique et sociale, d'autant que le rendez-vous du 16 mars approche... La République en Marche présentera, ce dimanche après-midi, sa contribution au grand débat. Ce matin, dans le journal Le Parisien, son délégué général Stanislas Guerini estime nécessaire de donner plus de pouvoir aux citoyens dans l'élaboration des lois. Il préconise d'instaurer des propositions de loi d'initiative citoyenne avec un seuil d'un million de signatures. Une solution selon lui préférable que le référendum.



Il souhaite également que les pensions des retraités modestes soient ré-indexées à l'inflation, que des véhicules peu polluants puissent être loués à 50 euros par mois par les plus démunis. Enfin, il évoque la suppression de la taxe d'habitation pour tous les Français, qui pourrait en revanche être liée à une augmentation de l'impôt sur la fortune immobilière.

Climat - Dans la foulée de la jeune suédoise Greta Thumberg, qui a lancé une grève scolaire pour le climat, Victor Noël, 14 ans, a réuni 1.500 personnes samedi 9 mars à Metz, en faveur du climat. L'adolescent a bien saisi l'urgence de sa cause.

Féminicide - L'indignation de plusieurs centaines de femmes qui sont descendues dans les rues de Vaires-sur-Marne, samedi 9 mars. Elles ont rendu hommage à Julie Douib, tuée par balles dimanche dernier. Son ex-conjoint est le suspect principal. Pourtant, la jeune mère de 34 ans avait prévenu la police.



Football - Après la piteuse élimination du PSG face au Manchester United, en 8e de finale Retour de Ligue des Champions, Presnel Kimpembe déclare sa colère sur les réseaux sociaux. Le défenseur du PSG évoque un "match pris à la légère et avec de la suffisance".