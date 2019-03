publié le 18/03/2019 à 10:58

Alors que le mouvement des "gilets jaunes" renoue avec la violence, le grand débat s'achève. Emmanuel Macron a sillonné le pays, de réunion publique en réunion publique. Et toujours avec ses 2 objets fétiches : son feutre bleu et son petit carnet format A5, à en-tête "Présidence de la République".



À chaque rencontre, il remplit un bloc de presque 200 feuilles. Mais que note-t-il exactement ? "Si vous voulez le savoir… Bon courage. C’est indéchiffrable !", c'est ce que dit un ministre rigolard. Une collaboratrice confirme : "Il écrit très mal. Le relire, c’est loin d’être une sinécure".

On apprend tout de même qu'il y a généralement 4 éléments sur ces carnets : un numéro pour l’ordre des questions posées, le nom de la personne qui les pose, le sujet qu'elle aborde et, surtout, son emplacement dans la salle. C'est une sorte d'antisèche pour répondre plus facilement. Le président fait même des croquis pour situer celui qui l’interroge, il ajoute parfois des détails physiques : un pull bleu, une barbe, des lunettes...

C'est comme ça qu'il est capable de retrouver quelqu'un qui a pris la parole une demi-heure plus tôt, même parmi plusieurs centaines de participants. Ces carnets, pas question de les laisser traîner. Un aide de camp ramasse tout à la fin de chaque séance. Et ensuite : le président en fait ce qu'il veut. Peu de chance que ça finisse aux archives nationales. C'est plutôt la broyeuse.