publié le 17/03/2019 à 16:34

Samedi 16 mars au soir, Emmanuel Macron a affirmé vouloir prendre rapidement "des décisions fortes, complémentaires" pour que les violences perpétrées lors de la mobilisation des "gilets jaunes" "n'adviennent plus", lors d'un point de situation à la cellule de crise du ministère de l'Intérieur.



C'est pourquoi le Premier ministre Édouard Philippe réunit ce dimanche à 17h30 à Matignon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et le secrétaire d'État Laurent Nuñez. L'objectif de la réunion "est de travailler aux décisions annoncées par le président de la République hier", a indiqué Matignon.

Au soir des violences, le chef de l'État avait estimé que "beaucoup de choses ont été faites depuis novembre", a souligné le président, rentré plus tôt que prévu de son week-end de ski. "Mais très clairement", la journée de samedi "montre que sur ce sujet-là et pour ces cas-là, nous n'y sommes pas". Devant la presse, il a estimé que "tous ceux qui étaient là se sont rendus complices" du saccage d'une partie des Champs-Elysées.

"Je veux qu'on analyse les choses, et que, dans les meilleurs délais, on puisse prendre des décisions fortes, complémentaires, pour que cela n'advienne plus", a-t-il affirmé, ajoutant que la réunion de samedi soir serait "suivie par des propositions faites par les ministres et le Premier ministre". Des propositions qui seront sûrement détaillées et travaillées durant la réunion prévue ce dimanche.