"Gilets jaunes" : "Une leçon pour Emmanuel Macron", dit Olivier Mazerolle

publié le 23/11/2018 à 19:12

On est dans un moment hautement inflammable. Les menaces dont font l'objet des députés de la majorité, jusque dans leur domicile, le démontrent. On voit bien que ces mouvements issus de la base, animés des meilleures attentions mais sans leader, peuvent donner lieu à tous les excès, même les plus inadmissibles. C'est une leçon pour les politiques qui espèrent recueillir les bénéfices d'un mouvement qu'ils encouragent : ce n'est pas dans la rue qu'on peut faire vivre un débat démocratique.



C'est aussi une leçon pour Emmanuel Macron et le gouvernement, qui ont mis du temps à prendre conscience de l'étendue des dégâts et qui ont succombé pendant quelques jours à la tentation de laisser pourrir la situation, dans l'espoir que les morts et les incidents répétés priveraient le mouvement de l'appui de l'opinion publique.

La survie du mouvement des "gilets jaunes" va dépendre de la manière dont les événements vont se dérouler. Ils sont représentatifs des ressentiments d'une large majorité des Français, car le ras-le-bol fiscal qui s'exprime dans toute les couches de la population donc ils sont légitimes quand ils expriment le mécontentement, mais leur mode d'action est loin de faire l'unanimité.

Les Français ne se sentent plus écoutés

Emmanuel Macron est au défi de trouver les bonnes réponses. Jean-Yves Le Drian et François Bayrou on su lui dire qu'il fallait gouverner autrement. Cette crise démontre que beaucoup de Français ont le sentiment de ne plus être écoutés par le pouvoir et que l'État ne les protège plus contre les contraintes du monde extérieur. Parce qu'il est au pouvoir, il appartient à Emmanuel Macron de leur démontrer le contraire.