publié le 23/11/2018 à 14:31

Les mois passent et la popularité du chef de l'État continue de baisser. Emmanuel Macron essuie une nouvelle baisse, de trois points, de sa popularité ce mois de novembre 2018, selon un sondage BVA réalisé pour RTL*, Orange et La Tribune. Il s'agit de la cinquième baisse consécutive. Seuls 26% des Français ont une bonne opinion du président de la République, tandis que près de trois quarts (73%; +3) en ont une mauvaise opinion.



Emmanuel Macron fait moins bien que ses prédécesseurs récents aux mêmes moments de leurs mandats respectifs. En novembre 2013, la popularité de François Hollande s’élevait à 29%, et celle de Nicolas Sarkozy atteignait 48% en novembre 2008, ce dernier bénéficiant à cette époque d’un regain de popularité dans un contexte de crise économique mondiale.

Les jugements positifs à l’égard du chef de l’État diminuent dans presque toutes les catégories de population. Cela se ressent particulièrement chez les 35-49 ans (24%; -6), les professions intermédiaires (25%; -12) et les salariés du privé (23%; -5), ainsi qu’auprès des personnes vivant en province (26%; -4) et notamment en zone rurale (22%; -4) - reflet du mécontentement des populations qui ne vivent pas à Paris.

Son objectif de décentraliser le débat social dans la crise des "gilets jaunes" permettra peut-être d'améliorer ce clivage entre Paris et les régions dans les prochains sondages. En attendant, Emmanuel Macron ne peut plus compter que sur le soutien indéfectible des sympathisants La République en Marche (93%; +4), tandis qu’un tiers des personnes qui lui ont accordé leur vote au premier tour de la présidentielle a basculé dans le rejet (33% ont une mauvaise opinion de lui).

L'opinion des Français sur Macron en novembre 2018 Crédit : Sondage BVA pour RTL, Orange et "La Tribune"

*Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français recrutés par téléphone puis interrogés

par Internet du 21 au 22 novembre 2018. Échantillon de 1.258 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession de la personne de référence du ménage et de la personne interrogée, région et catégorie d’agglomération.