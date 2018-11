publié le 26/11/2018 à 19:39

Huit "communicants" - sortes de porte-parole - ont été désignés ce lundi 26 novembre par les représentants des "gilets jaunes" pour porter les doléances et les requêtes du mouvement. Initiateur du mouvement en Isère, où il en est le porte-parole, Julien Terrier est l'un d'eux. Il explique sur RTL les objectifs de cette délégation de huit hérauts de la protestation sociale.



Le premier de ces objectifs consiste à représenter le mouvement lors de la prise de parole d'Emmanuel Macron, prévue mardi 27 novembre lors de l'installation d'un Haut conseil pour le climat. "J'aimerais bien qu'il nous invite pour que l'on puisse discuter ensemble, avec la délégation, des revendications des 'gilets jaunes', qui comprennent d'ailleurs le climat", fait savoir Julien Terrier.



Le représentant explique que ce petit groupe fraîchement créé va s'intéresser à "deux axes" principaux. Le premier vise à "agir sur le pouvoir d'achat (...) via la baisse des taxes en général ou l'augmentation des salaires", et le second à "réduire l'écart qui se creuse de plus en plus entre le gouvernement et les citoyens", en créant éventuellement "une assemblée citoyenne". Ce groupe de huit "portera le mouvement des 'gilets jaunes' devant le gouvernement si jamais on y est invités", explique Julien Terrier.

Présent sur les Champs-Élysées samedi 24 novembre, Julien Terrier "condamne les cassages". "Maintenant, je condamne aussi la violence policière qu'il y a eu tout au long de cette journée", dit-il, ajoutant qu'il a "rarement vu une journée avec autant de violence".