Des "gilets jaunes" créent une "délégation" officielle

et AFP

publié le 26/11/2018 à 13:53

Près de dix jours après les premiers rassemblements dans toute la France, les "gilets jaunes" se dotent d'une organisation. Certains d'entre eux ont créé une "délégation" et publié leurs revendications dans un communiqué.





Une "délégation" de huit "communicants officiels" du mouvement des "gilets jaunes" a été créée pour "engager une prise de contact sérieuse et nécessaire avec les représentants de l'Etat et de son gouvernement", annonce un communiqué publié lundi.

Après avoir consulté ses sympathisants sur Facebook, cette délégation adresse "deux propositions principales" au gouvernement : "revoir à la baisse toutes les taxes" et la "création d'une assemblée citoyenne" pour débattre des thèmes de la transition écologique, la "prise en compte de la voix des citoyens", l'augmentation du pouvoir d'achat ou encore la précarité, détaille ce texte. Ils demandent également à être reçus à l'Élysée par le chef de l'État.

Une décision qui ne fait pas l'unanimité

La volonté de nommer des porte-parolesn'a pas fait l'unanimité au sein du mouvement. "J'ai un peu l'impression que c'est un peu comme Macron, il va falloir faire comme ça et c'est Paris qui a décidé", a expliqué sur RTL Paul Mara, porte-parole du mouvement à Marseille, ce lundi 26 novembre au matin. "Ces personnes ne vont pas être entendues parce qu'elles ne sont pas reconnues comme telles. Il faut des représentants des 'gilets jaunes' mais il faut que les 'gilets jaunes' aient le temps de connaitre ces personnes", a-t-il affirmé.