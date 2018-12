publié le 04/12/2018 à 22:02

Les "gilets jaunes" en avait fait l'une de leur revendication principale. Ce ne sera finalement pas le "coup de pouce" tant espéré sur le Smic, comme annoncé par Édouard Philippe mardi matin.



Actuellement, le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) est de 1.498,47 euros brut par mois, soit 1.184 euros net. Concrètement, il devrait augmenter d'un peu moins de 2% au 1er janvier, soit 30 euros de plus, et franchir la barre des 1.500 euros. Une augmentation qui est systématique chaque 1er janvier, depuis 2010.

"Ce n'est pas un geste du gouvernement, c'est juste complètement automatique, avec une indexation du Smic sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation", explique Julia Cagé, économiste et auteure du Prix de la démocratie.

1.65 million de salariés au Smic

Cette revalorisation qui concerne 1.65 million de salariés en France est loin de satisfaire les syndicats de travailleurs, mais est également appelée de ses vœux par Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, à condition de baisser les cotisations sur le salaire minimum.



"On a tous envie que nos salariés soient mieux payés, mais cela ne peut se faire en taxant plus les entreprises", estime-t-il dans les colonnes du Parisien. Seulement, une augmentation autre que cette revalorisation annuelle est-elle seulement possible?



"On pourrait profiter du prélèvement à la source pour intégrer automatiquement la prime d'activité (...) et ça se ferait une augmentation de 130 euros de salaire net chaque mois", propose pour sa part Julia Cagé. Selon l'Insee, entre 2007 et 2017, si les prix ont connu une inflation moyenne de 12%, le Smic a quant à lui augmenté de 16% en 10 ans.