Ceux d’octobre qui reçoivent Vénus pourraient être très séduits par quelqu’un, mais ce quelqu’un ne vous connaît pas bien et pourrait faire une petite faute. Encore une fois, vous idéalisez trop...

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

Après les annonces d'Emmanuel Macron lundi 10 décembre, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations est revenue sur la gestion de la crise des "gilets jaunes". "Je ne peux pas être à la fois juge et parti. Ce que j’observe, c'est que nous avons fait, nous gouvernement, effectivement des erreurs . Le président a fait une intervention très humble dans laquelle il a dit 'J’ai pu vous blesser ça n’était pas intention, mon seul combat c’est pour vous' (…) je trouve que c’est courageux. C’est la première fois qu’on a un président de la République qui adopte un ton, une posture d’écoute, d’humilité" , a déclaré Marlène Schiappa.

et Marie Sasin

article

7795891982

"Gilets jaunes" : "Nous avons fait des erreurs", reconnaît Marlène Schiappa sur RTL

"Gilets jaunes" : "Nous avons fait des erreurs", reconnaît Marlène Schiappa sur RTL

INVITÉE RTL - La secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations est revenue sur la gestion de la crise des "gilets jaunes" et a précisé que la colère des manifestants était "légitime".

https://www.rtl.fr/actu/politique/gilets-jaunes-nous-avons-fait-des-erreurs-reconnait-marlene-schiappa-sur-rtl-7795891982

https://cdn-media.rtl.fr/cache/1rbVkvfOuzZg0QlAhxl-yw/330v220-2/online/image/2018/1211/7795891913-l-invite-de-rtl-soir-du-11-decembre-2018.jpg