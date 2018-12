Laurence Tiennot-Herment, présidente de AFM-Téléthon, entourée de Nagui, Sophie Davant et Pascal Obispo.

et AFP

publié le 08/12/2018 à 12:21

Bousculé par un contexte social agité, le marathon télévisuel du Téléthon a passé la barre des 9 millions d'euros de dons à la mi-journée du samedi 8 décembre.



Alors que cette édition 2018, parrainée par Pascal Obispo, célèbre les premières victoires sur les maladies rares, la mobilisation des "gilets jaunes" a perturbé l'organisation de l’événement. "Très clairement, ce sera un Téléthon différent", a déclaré à l'AFP Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'AFM-Téléthon, l'association qui organise depuis 1987 cet événement caritatif unique en son genre, avec ses 30 heures de diffusion en direct à la télévision.

La crainte de nouveaux débordements lors des manifestations de "gilets jaunes" a en effet entraîné plusieurs annulations d'événements et fermetures de lieux publics, à Paris et dans les régions. Ces mesures de précaution n'ont pas épargné le Téléthon: le plateau de France Télévisions installé sous deux grandes bulles transparentes place de la Concorde, à l'extrémité des Champs-Élysées, a été abandonné au profit d'un dispositif plus modeste en studio.

Faire au moins aussi bien que l'année précédente

Les organisateurs espèrent que le contexte social, mais aussi les tensions sur le pouvoir d'achat et la refonte du cadre fiscal, qui pèsent sur la générosité des Français, ne viendront pas ralentir la montée du compteur. "Nous voulons faire au moins aussi bien que l'année précédente, parce qu'un coup de frein à la collecte, c'est aussi un coup de frein à la recherche", rappelle Laurence Tiennot-Herment.



Baptisée "Vaincre la maladie", cette édition témoigne des premiers succès de la thérapie génique pour guérir certaines maladies génétiques rares du sang, du foie et du système immunitaire, avec des témoignages de familles et de chercheurs.





L'an dernier, l'appel aux dons avait permis de recueillir 89 millions d'euros, en baisse par rapport à 2016 (93 millions), en partie en raison de la concomitance avec la retransmission en direct de l'hommage populaire à Johnny Hallyday.



Pour envoyer vos dons : appeler le 36 37 ou rendez-vous en ligne sur Téléthon.fr