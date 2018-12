publié le 01/12/2018 à 15:12

Depuis le milieu de matinée de ce samedi 1er décembre, c'est un jeu de chat et de souris qui se déroule sur le parking du centre commercial de Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime) entre les "gilets jaunes" et les forces de l'ordre qui dispersent un à un les points de blocage à grand renfort de gaz lacrymogènes.



Estelle et Thierry font partie de ces manifestants qui depuis ce matin bloquent le centre commercial. "Ils cherchent pas du tout la discussion. Ils viennent juste ici pour nous virer, pour nous frapper. C'est tout. J'ai essayé de parler avec eux, ils veulent rien entendre. On a dit qu'on était là tranquillement, pacifiques. On m'a répondu 'dégage, ou on te met deux coups dans la gueule'", témoigne Thierry au micro de RTL.

"Je pense qu'il y a presque plus de CRS que de manifestants ici. On n'est pas méchants en fait, on est des Français ordinaires qui nous battons pour nos droits, parce qu'on veut savoir où va notre argent", s'agace Estelle.

Situation tendue au centre commercial dé Tourville-la-Rivière en #Normandie où les forces de l’ordre interviennent pour évacuer les #GiletsJaune @RTLFrance pic.twitter.com/7iK1eTNsw7 — frederic veille (@fredveille) 1 décembre 2018

Alors que la plupart des enseignes sont fermées ou ont baissé rideau, peu de chances pour les commerçants de faire un chiffre d'affaires digne d'un premier samedi de décembre. "Effectivement depuis ce matin c'est désert, témoigne une gérante de bijouterie. On peut comprendre leur situation, qui est aussi la nôtre, mais voilà le commerce, pour nous c'est aussi important. Il y a peut-être d'autres manières de procéder." Pour cette bijouterie, comme pour les soixante autres enseignes de ce centre commercial, c'est un troisième samedi noir.