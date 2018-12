publié le 01/12/2018 à 14:41

Pour la troisième année consécutive, Guy Savoy a été sacré meilleur restaurant du monde par la Liste, une sélection mondiale qui prétend distinguer les mille meilleurs établissements du monde. Une nouvelle reconnaissance pour le chef trois-étoiles de la Monnaie de Paris, qui a commencé sa carrière derrière les fourneaux à La Maison Troisgros, il y a 48 ans.



Cette référence de la cuisine hexagonale, avait déjà été récompensée le 2 octobre dernier par le Prix du rayonnement français dans la catégorie gastronomie, une récompense qui félicite celles et ceux qui font rayonner l’excellence tricolore dans leur domaine respectif.

Une image de marque de la France pour laquelle il s’inquiète lorsqu’il observe les violences qui se déroulent sur les Champs-Élysées à l’initiative de certains "gilets jaunes", en cette grande journée de mobilisation du samedi 1er décembre. "Ce n’est pas bon sur l’instant, mais ce n’est pas bon dans le temps pour l’image. Aujourd’hui il y a une vraie compétition pour le tourisme sur la planète, et lorsque ces images de Paris sont diffusées partout, je pense et je suis même certain, que ça peut décourager un grand nombre de touristes de venir chez nous", estime-t-il, invité du Journal Inattendu de RTL.

Pour autant, Guy Savoy distingue les casseurs, des autres manifestants qui protestent pacifiquement. "C’est un peu curieux (ces violences, NDLR), car ce matin, en venant au studio, j’ai croisé plein de groupes très calmes, très pacifiques", relate-t-il à notre antenne. "On sait qu’aujourd’hui les manifestations se terminent de cette manière. Il faut donc s’interroger un peu plus sur la manière de manifester", termine Guy Savoy.