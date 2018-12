publié le 10/12/2018 à 17:03

Ce devait être un entraînement, voilà qui n'a pas eu l'effet escompté. Emmanuel Macron a reçu ce lundi 10 décembre, pendant 4 heures, les responsables des syndicats, du patronat, des deux assemblées et des associations d'élus locaux.



L'objectif était de roder son discours "à la Nation", très attendu (ce lundi à 20 heures), et de mieux inclure les corps intermédiaires qui se sentent méprisés depuis le début du quinquennat. Toutefois, "aucun élément de réponse" sur ce qu'il doit annoncer quelques heures plus tard n'a filtré, selon le patron de la CFDT Laurent Berger.

Au total, 37 personnalités étaient serrées autour d'une immense table. Au côté du Premier ministre Édouard Philippe et 12 membres du gouvernement, étaient présents les présidents du Sénat Gérard Larcher, de l'Assemblée nationale Richard Ferrand ainsi que les leaders des cinq syndicats représentatifs - CGT, CFDT, FO, CFE-CGE et CFTC - et des trois organisations patronales - Medef, CPME et U2P.

À la sortie, plusieurs participants se sont satisfaits à l'idée que le président de la République se soit montré attentif à leurs prises de parole. "Aucune mesure n'a été annoncée, le président nous a simplement écoutés. Ce qu'on a entendu, c'est qu'il y aurait du concret, du solide", a déclaré Hervé Morin, président de Régions de France.