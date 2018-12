publié le 08/12/2018 à 08:57

Quelles sont les raisons de la colère des "gilets jaunes" ? Les manifestants sont attendus en nombre à Paris et dans toute la France pour continuer la fronde contre Emmanuel Macron. À 8hh40, 278 interpellations dans la capitale avaient déjà été faites par les forces de l'ordre.



Invité à l'antenne de RTL ce samedi 8 décembre, Pierre Chasseray, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, estime que le "détonateur" de la colère des "gilets jaunes" est la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. "C'est le moment de l'inversion de la courbe de popularité du tandem exécutif entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe", ajoute-t-il.

L'annulation de la taxe carbone pour 2019 ne suffit pas non plus à calmer les "gilets jaunes". Pourquoi ? "Parce que les Français n'en peuvent plus", explique Pierre Chasseray.

Mais alors comment apaiser la situation ? "Le problème, c'est que les 'gilets jaunes' ne sont plus un mouvement d'automobilistes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, que la France n'est plus d'accord avec les 80 km/h ? Oui, on le sait (...) On a des départements avec 95% des radars dégradés (...) Maintenant, ce sont des décisions qu'il faut. Il faut trancher", dit-il.