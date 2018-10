publié le 09/10/2018 à 17:51

Les organismes HLM sont sous pression. Depuis le 1er avril dernier, le gouvernement leur impose de faire baisser les loyers afin de compenser la réduction de l'aide personnalisée au logement (APL) subie par les locataires.



Mais les bailleurs sociaux ont-ils vraiment fait baisser le prix des logements ? Depuis la mise en vigueur de la réforme, les avis d'échéance sont restés figés. Ce ne sont que 30 à 40 centimes de moins qui ont été observés sur les quittances de loyer. En moyenne, les locataires du parc social qui bénéficient des aides au logement paient 400 euros par mois.

Si cette baisse est quasiment invisible, c'est parce que la réduction du loyer accordée par les organismes HLM - de 32 euros en moyenne - a été presque entièrement épongée par la réduction des APL. Celles-ci ont en effet été réduites du même montant à 2%près, d’où les quelques centimes de gagnés.

Les bailleurs sociaux ont donc bien joué le jeu. Depuis la mise en place de la réforme, ils ont supporté une facture de 800 millions d'euros laissée par le gouvernement.



Baisse des constructions et de l'entretien des HLM

Conséquence de cette baisse de revenus : la construction de logements sociaux s'effrite. L'Union sociale pour l'Habitat prévoit ainsi une baisse de 8% des projets HLM programmés cette année et de plus de 15% sur deux ans. Les besoins en logements sociaux sont pourtant criants : plus de 2 millions de familles sont actuellement sur liste d'attente.



L'autre effet de cette mise sous pression, c'est la baisse de l'entretien de ces logements à loyers modérés. Moins de remise en état par les bailleurs sociaux qui investissent moins, des pannes d'ascenseurs plus longues, frais de ménages en suspens... L'ampleur de l'impact de la réforme des APL n'a pas encore été mesurée sur cette question n'a cependant pas encore été mesuré.