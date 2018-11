publié le 18/11/2018 à 07:48

Quel avenir pour le mouvement des "gilets jaunes" après la grande journée de mobilisation du 17 novembre ? Dans les Bouches-du-Rhône, certains entendent bien poursuivre la mobilisation ce dimanche 18 novembre, voire la semaine prochaine.



"On reste jusqu’au 19, sachant qu’il y a les routiers et les ambulanciers qui veulent impacter les raffineries. Et nous on trouvera d’autres point stratégiques pour faire du filtrage mardi et mercredi. On ne lâchera rien", affirme au micro de RTL, Thierry Marc, l’un des organisateurs d’un ralentissement à Martigues.

Des gilets jaunes bien déterminés à se faire entendre. Des opérations escargot pourraient être organisées lundi 19 novembre sur les grands axes autoroutiers autour de Marseille. Mais il reste difficile de prévoir si le mouvement sera réellement suivi, car beaucoup de points de blocage ne sont pas déclarés en préfecture.

"Si toute la France est mécontente, c’est bien pour une raison. Ce n’est pas que des petites villes à droite et à gauche. C’est toute la France, il serait temps qu’ils se réveillent, qu’ils ouvrent les yeux", termine Patricia, l’une des porte-parole du mouvement dans les Bouches-du-Rhône.

