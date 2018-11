et La rédaction de M6

publié le 26/11/2018 à 19:07

C'est un tweet lumineux... Alors que les affrontements entre CRS et "gilets jaunes" émaillaient samedi dernier les Champs-Elysées, Anne Hidalgo invitait les Parisiens à “venir admirer les superbes illuminations" de la plus belle avenue du monde.



Une bévue intervenue sur Twitter à 17h04, au moment même où les poubelles brûlaient et les forces de l’ordre faisaient usage de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants.



Des heurts qui ont duré jusqu’en début de soirée (faisant 24 blessés), avant que les pompiers n’interviennent pour éteindre les feux des barricades. Une atmosphère à mille lieux des festivités de Noël...

Quelques minutes seulement après sa publication, le message a été supprimé. Le conseiller en communication de la maire de Paris a expliqué que l'"erreur" provenait du Community Manager qui avait programmé un Tweet à l'avance.

Cette gaffe de communication n’est pas passée inaperçue auprès des internautes, qui s’en sont donnés à cœur joie sur les réseaux sociaux.

Tweet (automatique ?)d'Anne Hidalgo ! Moment treeeees Mal choisi ¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/Gl9oceVeHK — Kenza Bennani ¿ (@KenzaBennani04) 24 novembre 2018

Oui oui venez tous et toutes ce soir c’est superbe il y des feux de palettes partout, des CRS qui gazent et des casseurs...alors allons tous admirer les illuminations @Anne_Hidalgo #GilestJaunes https://t.co/ZC5T2FPSct — Eric Florin (@EricFlorin1) 24 novembre 2018

Il est 17h30 et @Anne_Hidalgo vient de tweeter pour promouvoir les Champs-Élysées ! Totalement adapté à l’actualité. Une pépite, c’est magique !

.#24novembre #GiletsJaunes #ChampsElysees pic.twitter.com/p1hyPclrPs — Romain Le Berrigot ¿ (@LeBerrigot) 24 novembre 2018