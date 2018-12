publié le 01/12/2018 à 08:05

Ce samedi 1er décembre marque l'acte III de la mobilisation des "gilets jaunes" au lendemain d'une réunion à Matignon qui a tourné au fiasco. Finalement, ils n'étaient que deux manifestants à avoir fait le déplacement jusque dans le bureau d'Édouard Philippe vendredi 30 novembre.





De leur côté, les députés communistes et de la France Insoumise ont l'intention de déposer une motion de censure contre le gouvernement, au vu de la gestion catastrophique du dossier selon eux. Jean-Luc Mélenchon propose même des pistes à l'exécutif pour sortir de l'impasse.

"Le gouvernement a le choix entre trois choses : espérer que ça pourrisse sur pied, et c’est plutôt l’option en cours en ce moment, débute le leader des Insoumis. Leur deuxième option, c’est être raisonnable, et de dire : 'je renonce à la surtaxe sur les carburants et je vais équilibrer le budget en rétablissant l’ISF.'"

Et de conclure : "La troisième option, puisque l’on est dans une démocratie, c’est que les urnes tranchent. Actuellement, on ne comprend pas bien ce que veut le gouvernement, si ce n’est l’usure."

À écouter également dans ce journal

- L’ancien président américain George Bush est mort à Houston à l'âge de 94 ans, a annoncé son fils George W. Bush vendredi 30 septembre.





- L'épicentre de la mobilisation des "gilets jaunes" devrait une nouvelle fois se situer sur les Champs-Élysées, qui ont été piétonnisés dès 6 heures. Ils doivent faire l’objet d’un quadrillage "hermétique", selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.



- Un adolescent de 15 ans, soupçonné d'avoir violé deux adolescentes et essayé d'en agresser trois autres sous la menace d'un couteau aux abords d'un lycée à Sarcelles (Val-d'Oise), a été interpellé mercredi 28 novembre, a-t-on appris ce vendredi 30 novembre auprès du parquet de Pontoise.