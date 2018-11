publié le 23/11/2018 à 11:19

Le conflit opposant le gouvernement aux "gilets jaunes" sur la fiscalité du carburant pose en creux la question de la compatibilité entre la préservation du pouvoir d'achat et celle de l'environnement. Alors que les "gilets jaunes" entament leur septième jour de mobilisation, le baromètre RTL-Kantar Sofres BVA confirme que le pouvoir d'achat est le principal sujet de préoccupation des Français devant la santé et l'environnement.



Selon Nicolas Domenach, "c'est une fausse opposition qui est mise en scène". "Les 'gilets jaunes' doutent que la politique fiscale mise en oeuvre bénéficie vraiment à l'écologie. Les taxes qui augmentent ne sont que pour une part infime consacrées à l'écologie. Et la politique fiscale est tellement injuste qu'elle rend tout changement encore plus insupportable. Depuis le début, on sait que le gouvernement a fait la faute initiale de supprimer partiellement l'ISF. Depuis, tout est plombé", estime l'éditorialiste.

"Il y a deux mondes qui ne se comprennent pas", abonde Guillaume Roquette. "D'un côté, le gouvernement est en train d'organiser la transition fiscale et de l'autre, les "gilets jaunes" pensent qu'ils augmentent les impôts. Le Président contribue à accréditer cette idée lorsqu'il dit qu'il préfère taxer le carburant que le travail. On est dans une espèce de jeu de bonneteau. Dès que le gouvernement augmente une taxe, il la baisse par ailleurs. Et les gens ne s'y retrouvent pas".