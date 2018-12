"Gilets jaunes" : "La perception de l'opinion peut changer", dit Guillaume Roquette

et La rédaction numérique de RTL

Moratoire sur la hausse de la fiscalité sur le carburant, gel des hausses des tarifs d'électricité et de gaz, suspension de la réforme du contrôle technique... Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé mardi 4 décembre une batterie de mesures destinées à apaiser les "gilets jaunes".



Va-t-on assister à une bascule de l'opinion publique ? Depuis le début du mouvement, le 17 novembre, l'opinion s'est rangée "du côté des 'gilets jaunes'", analyse Alain Duhamel, qui s'interroge sur RTL : à partir du moment où le gouvernement a cédé sur les mesures symboliques et s'engage à discuter, les Français vont-ils exhorter le mouvement à battre en retraite ? "Cela ne va pas se faire à coup de baguette magique en 30 seconde", tempère néanmoins l'éditorialiste.

Un sondage BVA pour La Tribune révèle à ce propos que 7 Français sur 10 considèrent que le report des hausses des prix du carburant justifie l'arrêt des manifestations. "La perception de l'opinion peut changer", abonde Guillaume Roquette, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.

Selon lui, ce qui était au départ une "jacquerie fiscale" ressemble de plus en plus "au programme économique et fiscal de la France insoumise". Un glissement idéologique qui pourrait éloigner les Français du mouvement. "Je ne suis pas sûr que le programme (des "gilets jaunes" ndlr) soit exclusivement France insoumise (...) il est aussi en partie Rassemblement national", rétorque Alain Duhamel, pour qui les "gilets jaunes" ne sont pas "les instruments de partis politiques extrémistes".