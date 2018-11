publié le 25/11/2018 à 20:14

C'est décidé, l'exécutif va tenter d'apaiser la colère des "gilets jaunes". Emmanuel Macron va notamment annoncer mardi 27 novembre toute une série de mesures visant à faire baisser la facture d'énergie des Français. Mais que doit-il annoncer pour convaincre les manifestants ? "Il faut qu'il réponde à l'urgence, qu'il donne des réponses concrètes, et qu'il annonce des mesures choc", estime Olivier Mazerolle.



L’éditorialiste est d'ailleurs revenu sur les propos du président de la République tenus depuis Bruxelles. "Il a dit qu'il fallait présenter un projet de société qui donne des réponses à la fois économiques, sociales, et culturelles qui rendent de l'espoir aux classes moyennes et populaires parce qu'il y a ceux qui réussissent dans la mondialisation et il y a ceux qui en pâtissent", rappelle Olivier Mazerolle.

"Cette déclaration est confondante parce qu'on a l'impression qu'il découvre la lune !", ironise le journaliste. "Jusqu'à présent, il a oublié une bonne partie des préceptes qu'il énonce", ajoute-t-il. "Il a voulu inclure la France dans la mondialisation, il a raison, mais il l'a fait sans tenir compte des conséquences sociales et culturelles", explique l'éditorialiste.

"L'économie écologique est un beau projet de société, mais au lieu de le présenter dès sa prise de pouvoir, pour donner un sens à son quinquennat, il a commencé par punir en aggravant une taxe qui sert à bien d'autres choses qu'à la transition écologique", constate Olivier Mazerolle.