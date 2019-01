et AFP

Un "scénario à l'italienne" peut-il se produire en France? Comprenez une alliance entre La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, le Rassemblement national de Marine Le Pen et le mouvement des "gilets jaunes". En tout cas, les Français n'y croient guère et ne le souhaitent pas.



C'est ce qui ressort d'un sondage Ifop, pour le JDD, publié ce dimanche 13 janvier. Cette enquête explore un éventuel rapprochement à la manière du parti d´extrême droite "la Ligue" avec le "mouvement 5 étoiles" qui ont formé ensemble en Italie un gouvernement d'union.

Seuls 20% des Français interrogés jugent ainsi "probable" une telle éventualité. 43% ne l'estiment même "pas probable du tout". Quant à la question: "souhaitez-vous qu'une telle alliance s'opère ?", 82% des Français répondent "non".



Plus précisément, les sympathisants du RN (49%) sont bien plus convaincus que ceux de LFI (23%) de la pertinence d'une telle alliance de circonstances.