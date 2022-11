Gestion de l'épidémie de coronavirus : Édouard Philippe ne veut pas se "défausser sur ses subordonnés"

"J'étais le chef du gouvernement et j'assume toutes les responsabilités prises par l'ensemble des membres de mon gouvernement. C'est ça être un chef : un chef ça ne se défausse pas sur ses subordonnés. Jamais." L'ex-Premier ministre Édouard Philippe assume ses responsabilités dans la gestion gouvernementale de la Covid-19.

Invité des 4 Vérités ce mercredi 2 novembre sur France 2, il est revenu sur son placement sous le statut de témoin assisté pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre dans le cadre de sa gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Il échappe à ce stade à une mise en examen.

Édouard Philippe a assuré qu'aucun de ses ministres n'a commis d'infraction de caractère pénal et souhaite que "tous ceux qui étaient placés sous mon autorité [...] soient blanchis des accusations qui sont portées contre eux". Et cela concerne notamment Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, mise en examen. Il rappelle qu'elle a "pris très au sérieux cette crise, dès le début". De son côté, elle affirme n'avoir pas été entendue par Emmanuel Macron et Édouard Philippe au début de la pandémie.

