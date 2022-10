46.388 cas positifs au Covid-19 ont été recensés par jour en moyenne au 24 octobre en France, soit une baisse de 14% en une semaine. Le pic de la 8e vague de contaminations est donc bel est bien passé. Pourtant, les autorités restent en alerte car le sous-variant BQ.1.1 progresse rapidement.

Ce sous-lignage d'Omicron, et plus précisément de BA.5, représentait 16% des cas détectés en France lors de la semaine du 10 au 16 octobre, contre 7% la semaine précédente, d'après le point épidémiologique du 20 octobre de Santé Publique France (SPF). Invité sur BFMTV dimanche 23 octobre, François Braun, le ministre de la Santé a indiqué être "vigilant sur ce BQ.1.1" et le "surveiller de très près". Surtout que, selon l'ECDC (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies), BQ.1 et son sous-lignage BQ.1.1 devraient être majoritaires en Europe à la mi-novembre.

Un sous-variant plus contagieux ?

En effet, à chaque propagation d'un nouveau sous-variant d'Omicron naît la crainte de plus grandes contagiosité et virulence. C'est ce que laissait entendre, le 11 octobre dernier, Rémi Salomon, président de la commission médicale de l'AP-HP. Dans un tweet, il révélait : "BQ1.1 arrive bien dans plusieurs pays et les travaux expérimentaux montraient qu'il échappe plus à nos anticorps".

Une thèse que tempèrent les autorités sanitaires. Dans son point épidémiologique le plus récent, SPF annonçait : "Il est cependant encore trop tôt pour évaluer le possible impact de BQ.1.1 sur la dynamique de l’épidémie". De son côté, François Braun a rassuré les Français sur un potentiel échappement à l'immunité conférée par les vaccins anti-Covid. "Le risque d'échappement immunitaire n'est pas prouvé", a-t-il déclaré.

