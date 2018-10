et Léa Stassinet

publié le 02/10/2018 à 16:54

Démission, veto, puis maintient. Le feuilleton continue entre Gérard Collomb et Emmanuel Macron. Il y a moins de 24 heures, le ministre de l'Intérieur a indiqué au Figaro avoir présenté sa démission au président de la République. L'Élysée a confirmé qu'Emmanuel Macron a refusé sa démission.



Nouveau rebondissement : "Je maintiens ma proposition de démission", déclare Gérard Collomb dans un entretien au Figaro. Dans les premiers extraits dévoilés, le ministre de l'Intérieur explique qu'il "faut une clarté vis-à-vis de nos concitoyens et une clarté vis-à-vis des Lyonnais, donc je maintiens ma proposition de démission".

Le locataire de la place Beauvau, qui a annoncé sa candidature pour la mairie de Lyon lors des prochaines élections municipales, dresse le bilan de son action. "J'ai mis en place beaucoup de choses à Beauvau. Mais aujourd'hui, compte tenu des rumeurs et des pressions qu'il peut y avoir, je ne veux pas que le fait que je sois candidat quelque part demain puisse troubler la marche du ministère de l'Intérieur".

18h11 - Les critiques continuent de fuser dans la sphère politique. Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure a qualifié la situation de "numéro inédit de grand-guignol" et de "débandade". "Après le numéro 2 du gouvernement voilà le ministre de l'Intérieur qui claque la porte du gouvernement. Jupiter est tombé de l'Olympe", a-t-il tweeté.

17h50 - Emmanuel Macron trouve "regrettable que Gérard Collomb se soit mis dans la situation le conduisant à devoir démissionner", a indiqué son entourage ce mardi. Le chef de l'État, qui "conserve toute son amitié" à l'égard du ministre de l'Intérieur, "recevra rapidement les propositions du Premier ministre" en vue de son possible remplacement.



17h38 - Cette situation confuse au sein l'exécutif n'a pas tardé à faire réagir du côté de l'opposition. "Gérard Collomb dépose à nouveau sa démission. Ça va durer longtemps ce sketch ?", s'est demandé Marine Le Pen sur Twitter. "Au moment où l'insécurité gangrène notre pays et où nos forces de l'ordre ont plus que jamais besoin d'une direction ! #CirquePinder", a-t-elle ajouté.

17h24 - Selon nos informations, Gérard Collomb était attendu cet après-midi à la Direction Centrale de la Police aux Frontières à Paris (XXe arrondissement), où il devait prononcer un discours aux alentours de 16h45. Mais le ministre ne s'est pas présenté, et n'a pas donné d'explications quant à son absence.



17h07 - Le chef de l'État n'a pas tardé à réagir. Emmanuel Macron "attend désormais les propositions du Premier ministre" Édouard Philippe, après les déclarations de Gérard Collomb, a indiqué l'Élysée à l'AFP.



16h51 - Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, réitère sa proposition de démission dans une interview donnée au Figaro. Emmanuel Macron avait refusé une première fois de voir le ministre quitter son poste pour se consacrer à sa candidature à la mairie de Lyon.