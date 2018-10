publié le 02/10/2018 à 13:47

Quand Gerard Collomb quittera t-il le ministère de l'Intérieur ? Peut-il vraiment tenir jusqu'aux européennes en mai prochain, avant de rentrer à Lyon ? Ce sera de fait très compliqué. Il y a encore huit mois, huit long mois avant son départ effectif prévu en juin prochain après les élections européennes.



Pour un membre du gouvernement, je le cite : "Ça ne pourra pas durer". D'abord parce que Gérard Collomb n'a plus envie de rester à Beauvau. Il ne faut pas voir dans cette démission une mise en scène mais un véritable ras le bol qu'Emmanuel Macron ne veut pas voir. "Je ne comprends pas qu'il n'en ait pas profité pour le remplacer", s'étonne le même ministre interrogé.

Et dans le cas où cette démission était censée redonner de l'air à Gérard Collomb, en le légitimant à nouveau, ce n'est pas gagné. "Ça risque au contraire d'être contre-productif, il ne fait que s'affaiblir", estimait aussi une source au sein même du gouvernement. Comment s'imposer dans son ministère alors qu'on dit publiquement qu'on n'a pas envie d'y rester ? Et alors qu'au sein même de la police, les critiques sont de plus en plus acerbes.

Alors pourquoi Emmanuel Macron s'échine-t-il à conserver son ministre ? D'abord parce qu'il déteste agir sous pression, explique un proche. Autre piste : il n'a pas encore choisi le successeur de Gérard Collomb. C'est l'avis d'un ministre. La liste des successeurs potentiels est pourtant longue, c'est aussi là la preuve que Collomb n'est plus indispensable.

