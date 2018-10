Démission de Collomb : Hortefeux fustige une "cacophonie" et un "amateurisme"

et Léa Stassinet

publié le 02/10/2018 à 19:15

Depuis l'annonce du maintien par Gérard Collomb de sa proposition de démissionner du gouvernement, refusée la veille par Emmanuel Macron, l'opposition s'en donne à cœur joie. "Cirque", "grand-guignol", "mauvais vaudeville"... Nicolas Dupont-Aignan estime même que le ministre de l'Intérieur a fait "un bras d'honneur" au chef de l'État.



Invité à réagir sur le sujet sur RTL, l'ancien locataire de Beauvau, Brice Hortefeux, a pour sa part dénoncé une "cacophonie", "un amateurisme" et "une inexpérience" de l'exécutif. "Nous vivons une période étonnante, une pagaille politique et un désordre institutionnel", a poursuivi le député européen.

"Je ne mets pas en cause la sincérité de Gérard Collomb mais la réalité c'est que le ministère de l'Intérieur est un ministère différent des autres, ce n'est pas du 'en même temps' c'est du temps plein", a-t-il assuré évoquant le désir de Gérard Collomb de se présenter à la mairie de Lyon.

Il a lui même rappelé qu'il avait eu "l'intention d'être président de la région Auvergne" lorsqu'il était au gouvernement. "Mais François Fillon et Nicolas Sarkozy m'ont dit que ce n'était pas possible d'être à la fois ministre de l'Intérieur et candidat".