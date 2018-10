publié le 02/10/2018 à 14:38

La situation de Gérard Collomb est compliquée. Le ministre de l'Intérieur a présenté sa démission à Emmanuel Macron lundi 1er octobre, mais le chef de l'État l'a refusée. De quoi créer la confusion et sans doute fragiliser la position d'un ministre de l'Intérieur qui a annoncé son départ en juin, après les élections européennes, et afin de préparer sa candidature à la mairie de Lyon.



"Quand vous êtes fonctionnaire de police sur le terrain et que vous voyez le 'premier flic de France' veut démissionner d'un poste clé, et qu'on refuse sa démission, nous on ne comprend pas", lance Maggy Biskupski, présidente de l'association Mobilisation des Policiers en Colère.

"Le message que nous on reçoit, c'est 'on vous laisse tomber'", explique-t-elle. "Comment voulez-vous produire quelque chose de concret, avoir quelqu'un qui tape du poing sur la table, alors qu'hier il a dit concrètement : 'Je ne veux plus être ministre de l'Intérieur ?'", interroge-t-elle.