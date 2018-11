et Marie-Pierre Haddad

publié le 25/11/2018 à 18:12

Faut-il taxer le kérosène ? Nicolas Hulot a pointé, lors de L'Émission Politique sur France 2, l'absence de taxes dans le secteur de l'aérien mais aussi dans le secteur maritime. Au sein du gouvernement, les ministres semblent aller dans son sens.



Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 25 novembre, Gérald Darmanin s'est dit "favorable" à une taxation du kérosène "à horizon d'un travail européen". Le ministre de l'Action et des Comptes publics a précisé que c'est à l'Europe de mettre en place cette taxe, "sinon, les avions volant de pays en pays vont faire le plein de carburant dans le pays d'à côté et ne vont pas payer le plein en France. On aura la même pollution".



Tout en reconnaissant qu'un "effort national de tout le monde" devait être mis en place, le ministre a, une nouvelle fois, insisté sur le rôle clé de l'Union européenne. "Ça ne peut pas être toujours la taxe qui est la réponse", a-t-il ajouté.