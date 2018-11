publié le 25/11/2018 à 13:09

Évoquant une "politique de la gaudriole" depuis 35 ans, Gérald Darmanin entend bien faire bouger les choses. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 25 novembre a annoncé vouloir "proposer une grande réforme très importante qui va toucher beaucoup d'agents publics qui sont mal payés et malheureusement trop nombreux".



"Tous les jours, j'essaye de réfléchir pour faire des propositions de baisse de la dépense publique (...) On va commencer par s'occuper des gens qui sont le mieux payés, a-t-il enchaîné évoquant le principe d'un "plan de départs volontaires dans la haute fonction publique".

"On pourrait imaginer qu'il y ait 500 ou 1.000 départs, a déclaré Gérald Darmanin. On connaît aujourd'hui un nombre de hauts fonctionnaires qui ne sont pas en poste et qui sont payés par la République". Des "emplois" qui coûteraient "à peu près 100 millions d'euros par an", selon l'ancien maire de Tourcoing.