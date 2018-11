et Marie-Pierre Haddad

Les propos de Laurent Wauquiez sur la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes ne cessent de choquer au sein de la classe politique. À commencer par son propre camp. Christian Estrosi et Valérie Pécresse ont affirmé à l'antenne de RTL être indignés par les déclarations du président des Républicains.



Invité au Grand Jury, RTL, Le Figaro, LCI dimanche 25 novembre, Gérald Darmanin, exclu des Républicains, désormais adhérent de La République En Marche explique : "Ce qui me choque, ce sont les propos de Laurent Wauquiez, jusqu'où ira-t-il ? Je ne l'ai pas entendu condamner les références qu'on lui prêtait dans un meeting de Sens Commun. Jusqu'où s'arrêtera-t-il ? "

Et d'ajouter : "Quand j'écoute Laurent Wauquiez, je me félicite tous les jours d'avoir quitté Les Républicains. Il y a parmi les militants et les électeurs des Républicains, des gens formidables qui croient en la France, en la République. Il y a des parlementaires qui sont de grands républicains, qui ne sont peut-être pas d'accord avec le choix que nous avons fait, qui nous combattent, mais ça, c'est la vie politique".

Le ministre de l'Action et des Comptes publics estime que le patron des Républicains est "dans l'abject". Il critique aussi le fait qu'il n'y ait pas eu, au sein du bureau politique, de réactions. "Laurent Wauquiez a dit une ignominie", conclut-il.