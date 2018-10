publié le 30/10/2018 à 18:47

Bercy tente de rassurer les fonctionnaires après les propos très offensifs de Gérald Darmanin, le week-end dernier. Le ministre de l’Action et des comptes publics a semblé doucher des mois de négociation en évoquant un plan de départ volontaire dans la fonction publique et en expliquant que le but était d'avoir davantage recours aux contractuels.



Des déclarations qui ont heurté les représentants syndicaux. Ceux-ci étaient reçus par Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès de Gérald Darmanin, ce mardi 30 octobre. Ce dernier a essayé de réparer les pots cassés. Bercy ne parle plus de "généralisation", mais de "large extension" du recours aux contractuels.

"Pourquoi des contractuels ? Pour privatiser des missions de service public. Donc on est scandalisé par le procédé et on va tout mettre en œuvre pour que ça n'arrive pas", s’indigne au micro de RTL, Christian Grolier, secrétaire général de Force ouvrière fonction publique.



À écouter également dans ce journal

- Le scandale des Bébés sans bras prend de l'ampleur. L'agence Santé Publique France évoque 11 cas supplémentaires, qui s'ajoutent donc au 7 déjà signalés. RTL a pu joindre l'une des mamans de ces 11 enfants identifiés. Louis a six ans aujourd'hui. Il est né sans les doigts de la main droite, dans la zone où les autres cas ont été recensés.



- Jonathann Daval reste en prison. La cour d'appel de Besançon a rejeté une fois de plus sa demande de mise en liberté. Après avoir avoué le meurtre de sa femme, Alexia, tuée en octobre 2017, le suspect a ensuite changé de version. Il accuse désormais son beau-frère, Grégory Gay et évoque un pacte secret conclu par la famille pour dissimuler les faits.



- Pas de coup de fatigue, mais une gestion de l'effort, d’après l’Élysée. Emmanuel Macron va s'offrir trois jours de repos. Le chef de l'État sera demain au château, mais aucun rendez-vous ne figure à son agenda. Il partira ensuite trois jours dans un lieu qui n'a pas été précisé. Une pause inhabituelle, que raille l'opposition.