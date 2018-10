publié le 30/10/2018 à 19:35

Vendredi 26 octobre, la formule de Gérald Darmanin a enflammé les esprits des fonctionnaires. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a évoqué la généralisation des contractuels dans la fonction publique. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès de Gérald Darmanin, est chargé de préparer cette réforme. Invité de RTL Soir ce mardi 30 octobre, il a mené quelques heures plus tôt la concertation avec les syndicats et tenté de réparer les pots cassés.



"Il y a deux principes dans cette réforme. (...) Le premier est le maintien du statut, insiste-t-il au micro de RTL. Cela signifie ne pas remettre en cause le principe général d'occupation des emplois permanents par les agents titulaires. Le deuxième objectif est de donner plus de libertés, à la fois à celles et ceux qui veulent rejoindre la fonction publique et à la fois à celles et ceux qui recrutent dans la fonction publique", résume Olivier Dussopt.



Bercy tente de rassurer les fonctionnaires après les propos offensifs de Gérald Darmanin. Le ministère ne parle plus de "généralisation", mais de "large extension" du recours aux contractuels.