Gérald Darmanin annonce qu'il reste au gouvernement

publié le 03/02/2019 à 19:42

Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, a annoncé qu'il restait au gouvernement. "Servir la France c’est un honneur, une chance. Alors, tant que le président de la République et le Premier ministre me feront confiance, je continuerai ma tâche au gouvernement", déclare-t-il dans une interview au Parisien, ce dimanche 3 février.



Depuis plusieurs jours, l'hypothèse de son départ, notamment après le décès du maire de Tourcoing Didier Droart, n'avait cessé de prendre de l'épaisseur. Des rumeurs balayées d'un revers de main par le principal intéressé. "J'ai fait part de ma peine à Emmanuel Macron et Édouard Philippe, je me suis assuré que j’avais toujours leur confiance et je leur ai demandé du temps pour faire le deuil de mon ami. C’est tout ce que j’ai demandé", explique-t-il.

Gérald Darmanin assure cependant qu'il sera "bien sûr" candidat aux élections municipales en 2020. "J'aime Tourcoing, c'est là où je retournerai quand mon expérience gouvernementale se terminera (...) Je n’imagine pas la vie politique sans passer par le suffrage universel, sans avoir un ancrage local", a-t-il poursuivi.