et AFP

publié le 01/02/2019 à 22:44

C'est désormais officiel, Gérald Darmanin ne briguera pas la mairie de Tourcoing, à moins de démissionner. L’exécutif a annoncé ce vendredi 1er février exclure toute dérogation à "la doctrine établie depuis le début du quinquennat", qui n'autorise aucun ministre à cumuler sa fonction au gouvernement avec une autre.



Le ministre des Comptes Publics, qui ne cache plus son envie de reprendre le fauteuil laissé vacant par le décès de son successeur, Didier Droart du parti LR, devra faire connaître sa décision en début de semaine prochaine.

Car le conseil municipal, qui élira le nouveau maire de la deuxième ville du département du Nord, aura lieu jeudi prochain, le 8 février. Gérald Darmanin a donc assuré mercredi soir sur BFMTV qu'il s'exprimerait sur son éventuel départ avant cette date.

Le ministre anciennement LR, passé LaREM lors de son ralliement au parti d'Emmanuel Macron en mai 2017, avait ravi la mairie de Tourcoing à la gauche durant les municipales de 2014.

Être maire et ministre, un cumul toujours légal

Ces derniers jours, plusieurs médias avaient évoqué l'hypothèse d'un cumul de mandats pour le ministre. Une exception que l'intéressé n'a toutefois pas demandé, selon un conseiller de l'exécutif.



Le non cumul d'une fonction de ministre avec celle de maire ou de président d'un exécutif local n'est pas une obligation légale et ne figure pas dans la loi sur le cumul des mandats. "Rien n'empêche aujourd'hui un ministre d'être maire dans la loi", avait ainsi rappelé jeudi le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau.



François Hollande avait par exemple fait une exception pour Jean-Yves Le Drian, qui avait cumulé de 2015 à 2017 les fonctions de ministre de la Défense et de président de la région Bretagne.