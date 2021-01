Génération identitaire, un groupuscule bien connu des forces de l'ordre

publié le 26/01/2021 à 16:33

Génération identitaire poursuit les migrants et continue les opérations coup de poing dans les Alpes et les Pyrénées. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'indigne et se dit même scandalisé. Il envisage de proposer la dissolution de ce groupuscule d'extrême-droite, bien connu des forces de l'ordre alors qu'une enquête préliminaire pour "provocation publique à la haine raciale" a été ouverte ce mardi 26 janvier. Elle fait suite à une opération anti-migrants dans les Pyrénées survenue la semaine dernière, a annoncé à l'AFP le procureur de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).

De fait, une trentaine de militants se sont mobilisés sur la frontière franco-espagnole, entre Luchon (Haute-Garonne) et l'Espagne. Cette enquête est justifiée par des "des propos tenus sur une banderole très clairement anti-immigration et surtout la raison pour laquelle cette banderole a été déployée", a indiqué Christophe Amunzateguy.

Ce n'est pas la première fois que Génération Identitaire attire l'attention de la justice. La dernière condamnation en date remonte au mois de décembre 2020 : trois hommes ont été condamnés pour violences sur une femme d'origine maghrébine et apologie du terrorisme. L'un d'eux avait évoqué une attaque à la voiture bélier contre une mosquée.

Vers une dissolution du groupuscule ?

Désormais, les troupes de la mouvance extrémiste interviennent dans les Pyrénées pour bloquer les frontières et font la propagande de leurs actions sur internet. "Génération Identitaire est dans les Pyrénées afin de surveiller la frontière franco-espagnole en proie à l'invasion migratoire depuis des années. Parmi eux, se trouvent probablement des voleurs, des violeurs et des terroristes en puissance", peut-on lire sur la toile.

Le ministre de l'Intérieur se dit scandalisé par leurs méthodes et demande à ses services de travailler sur le groupuscule qui inquiète les autorités. Selon "les éléments réunis, je n'hésiterai pas à proposer la dissolution de Génération identitaire", a-t-il déclaré.

Le groupuscule avait déjà mené une opération similaire l'été dernier dans les Alpes, après une condamnation en première instance. Les mis en cause ont finalement été relaxés en appel. La cour a estimé qu'il s'agissait seulement de propagande politique et n'a pas relevé de violence caractérisée.