Un objectif zéro déchet affirmé. La secrétaire d'État à la Transition écologique Brune Poirson a reçu, ce mercredi 1er juillet, une dizaine de plateformes de restauration à emporter ainsi que l'association Zero Waste et des entreprises de recyclage et du réemploi pour leur demander comment ils comptent se diriger vers une stratégie de zéro déchet, d'ici le mois d'octobre.

Brune Poirson regrette que "200 millions d'emballages plastiques se soient retrouvés dans la poubelle en 2018 à cause des plats qui sont livrés à domicile" et vise à "transformer ce secteur" pour qu'il passe d'"un modèle tout jetable à un modèle qui soit fondé sur le tout réutilisable".

Selon elle, le modèle qui est fondé sur "on consomme, et on met tout à la poubelle ensuite" n'est "juste plus possible" et "il faut transformer en profondeur les comportements". Brune Poirson estime qu'en l'état actuel des choses, "si le monde entier vivait comme les Français, on aurait besoin de trois planètes".

Pour ce fait, la secrétaire d'État à la Transition écologique souhaite que "les livreurs devront trouver des solutions avec les restaurateurs dont ils commercialisent les plats". "La transition écologique est une question de responsabilité collective et chacun doit prendre sa part" a ajouté Brune Poirson.